تورك في بلا قيود: عدم احترام القواعد الدولية سيؤدي إلى حروب أكثر تدميراً

BBC فولكر تورك: المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى إنجازات العدالة الجنائية الدولية.

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنّ أخلاقيات الحروب والقواعد الدولية ما عادت تُحترم في عالم اليوم حيث تشهد 59 دولة حالة من الصراع، إضافة إلى تزايد أوجه عدم المساواة داخل المجتمعات.

وأشار تورك إلى تبعات تلك الصراعات على المدنيين، مستشهداً بما يحدث في غزة وأوكرانيا والسودان “انظر إلى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وانظر كيف تبدو غزة اليوم، وانظر إلى ما يحدث في السودان مع العنف الجنسي الذي أصبح وسيلة من وسائل الحرب” حسب قوله.

ويرى تورك أنّ عدم احترام القواعد الدولية في الحروب الحالية سيؤدي إلى أن تكون حروب المستقبل أكثر تدميراً، مشددا على الحاجة إلى جهد شامل وصرخة مدوية بأن مثل هذه الأمور ليست مقبولة، على حد تعبيره.

وأعرب تورك عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معرباً عن أمله في أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في قرارها.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ومدى مصداقيتها واتهام إسرائيل لها بمعاداة السامية، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بإنها إحدى إنجازات نظام العدالة الجنائية الدولية “وعلينا حقاً أن نحترم ذلك” حسب قوله

فهل يرى فولكر تورك أنّ النظام الذي قامت عليه منظمات وهيئات حقوق الإنسان ما يزال قابلا للتطبيق؟ وكيف ينظر إلى إنهاء دونالد ترامب لدور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؟ وما قوله في تعامل ترامب مع الحرب في أوكرانيا؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي.

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