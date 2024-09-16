غالانت: احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، أن “إسرائيل ملتزمة بإخراج “حزب الله” من جنوب لبنان، وإعادة السكان إلى منازلهم بأمان”، وفقاً لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وخلال مباحثات هاتفية أجراها مع أوستن، قال غالانت، إن “فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان، أصبح من الماضي”، مضيفاً أن “احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم”.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن “وزير الدفاع أكد أن “حزب الله” ما يزال يربط نفسه بحركة حماس الفلسطينية”، مشيرةً إلى أن “غالانت، وأوستن، ناقشا الالتزام بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغيّر الوضع الأمني”.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرين “ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن” المحتجزين في غزة.

وفي بيان، ذكرت وزراة الدفاع الإسرائيلية، أن غالانت أكد على أنه في أي سيناريو محتمل، ستواصل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية العمل بهدف تفكيك حماس وضمان عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، بأي وسيلة”.

وجاء ذلك عشية وصول المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل لعقد محادثات تهدف لمنع حرب واسعة مع لبنان.