تعميم صورة إبن الـ” ٦ سنوات”، ادعى والده ضد ابن خاله السوري بجرم خطفه

لبنان
By cedar

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـّة البـلاغ التّالــي: “بتاريخ اليوم 15-9-2024، ادّعى وسام حدّاد (من مواليد عام 1983، فلسطيني)، لدى مخفر السّعديّات، بأنّ ابن خاله المدعو بلال وليد قورقماس (سوري الجنسيّة)، الذي يقيم معه في منزله في جدرا – صيدا منذ فترة ثلاثة أشهر، أقدم قرابة السّاعة 12:20 من التاريخ ذاته، ولأسباب مجهولة، على خطف ابنه: كريم وسام حدّاد (من مواليد عام 2018)، وذلك بواسطة سيّارة نوع تويوتا لون أحمر مجهولة باقي المواصفات. وأنّ المدّعى عليه كان قد سبق أن طلب من المدّعي مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي لتسوية أوضاعه الماليّة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الطّفل، وتطلب من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر السّعديّات في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 995013/07 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علماً بأن كل من يساهم في الإدلاء بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون”.

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