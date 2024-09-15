حراك المعلمين المتعاقدين تواصل مع وزير التربية ومدير التعليم الثانوي وتمنى عليهما إعادة النظر بقرار فسخ العقود

لبنان
By cedar

اصدر حراك المعلمين المتعاقدين البيان التالي:
“في سبيل العمل على عدم حرمان أي متعاقد من حقه بعقده وعدم فسخه لاعتبارات لا نريد ذكرها، تواصل منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور مع المعنيين بالملف التربوي: د.إيهاب حمادة عضو لجنة التربية، ود. يوسف كنعان رئيس تجمع المعلمين في لبنان، ود.علي مشيك مسؤول المكتب التربوي في حركة “أمل”،ود.بلال عبداللة. وتم وضعهم بحيثيات قرار وزارة التربية، والذي سيظلم عشرات المعلمين المتعاقدين، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية المالية الصعبة.

بالمقابل أكد لنا السادة الذين تواصلنا معهم أنهم لا يقبلون بفسخ أي عقد لأي متعاقد ويتابعون هذا الملف ويتواصلون مع معالي وزير التربية لوقف هذا القرار” .

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إشارة الى أن الحراك تواصل مع وزير التربية بهذا الخصوص، كذلك مع مدير التعليم الثانوي د.خالد الفايد، وتمنى عليهما إعادة النظر بالقرار.

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