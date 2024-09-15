وفاة الروائي والكاتب اللبناني إلياس خوري

لبنان
By moon
إلياس خوري
إلياس خوري

توفي إلياس خوري، القاص والروائي والناقد والكاتب المسرحي، الذي ولد في بيروت عام 1948، اليوم الأحد.

إلياس خوري

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وكتب إلياس خوري الكثير من الأعمال المتنوعة، وعمل في تحرير الصحافة حيث شغل منصب رئيس تحرير الملحق الثقافي الأسبوعي لصحيفة النهار اللبنانية اليومية.

وعمل إلياس خوري أيضا في السلك الأكاديمي حيث درّس في عدة جامعات في الولايات المتحدة وفي الدول العربية والأوروبية، وكان أستاذا زائرا للأدب العربي الحديث والأدب المقارن في جامعة نيويورك في 2006.

كان إلياس خوري غزير الإنتاج، فمن أعماله الروائية: الجبل الصغير، الوجوه البيضاء، رائحة الصابون،أبواب المدينة، مملكة الغرباء، يالو، مجمع الأسرار، باب الشمس، كأنها نائمة، المرايا المكسورة: سينالكول، ومن مجموعاته القصصية: المبتدأ والخبر

وله عدة دراسات في النقد الأدبي منها: محمود درويش وحكاية الديوان الأخير، دراسات في نقد الشعر، الذاكرة المفقودة: دراسات نقدية، وغيرها من المؤلفات.

حرص عدد كبير من المثقفين والكتاب والمحبين لإلياس خوري وكتاباته، على نعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مبدين حزنهم الكبير على رحيله.

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