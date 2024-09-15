الدفاع المدني يحذر من خطر الغرق بسبب الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات

لبنان
By cedar

حذرت المديرية العام للدفاع المدني من خطر الغرق ونبهت أصحاب المراكب، من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات المائية.

وقالت في بيان: “نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تلفت انتباه روّاد الشاطئ لممارسة رياضة السباحة الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، تفادياً لتعرضهم لخطر الغرق”.

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أضافت: “توازياً تحذر هواة الرياضات المائية والتحليق الشراعي Paragliding الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية الغير مستقرة. كما تنبّه صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية المركونة في الموانئ الى ضرورة التحقق من ثبات الحبال التي تربطها بالميناء”.

وختمت: “كما تذكر المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة”.

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