مداهمة في محلّة المعمورة لشعبة المعلومات أوقفت بنتيجتها مطلوباً للقضاء نفّذ عدّة عمليّات سلب وسرقة ونشل على متن درّاجة آليّة، وضبطت بحوزته موادَ مخدّرة ومسدّساً حربياً

لبنان
By cedar

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من جرائم السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهولٍ، على متن دراجة آليّة بتنفيذ عمليّات نشل وسرقة وسلب في العديد من المناطق في بيروت وجبل لبنان.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:

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  • ع. ز. (من مواليد عام 1999، لبناني)
    وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات وإطلاق نار. كما أنّه مطلوب للقضاء بموجب /7/ ملاحقات قضائيّة بجرائم سرقة وسلب ونشل.
    بتاريخ 2-9-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تحديد مكانه في داخل منزل في محلّة المعمورة – الضّاحية الجنوبيّة، حيث داهمته وأوقفت المشتبه فيه.
    بتفتيشه والمنزل، ضُبط بحوزته مسدّس حربي مع ممشط و/29/ طلقة صالحة للاستعمال، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وهاتف خلوي.
    بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة والسّلب والنّشل في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: أنطلياس، سن الفيل، حرش تابت / الحبتور، ضبيه، الحدت، عين الرمانة، فرن الشّباك، الحازميّة، بدارو، الحمراء، رأس النبع وغيرها. كما اعترف بتعاطي المخدرات، وأنّه كان يقوم باستبدال جميع المسروقات بالمواد المخدّرة من داخل مخيم صبرا، وأنه قام برهن الدّراجة، التي كان يستخدمها في تنفيذ عمليّاته، مقابل كميّة من المخدّرات في داخل المخيم المذكور.
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