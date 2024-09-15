اسم جديد لمستشفى تعنايل وخطة لتطويره

أقام صاحب مستشفى تعنايل العام ابراهيم سلوم، عشاء في دارته لعدد من الأطباء، معلنًا الخطة الجديدة لتطوير أقسام المستشفى والخدمات الاستشفائية والطبية والرعاية الصحية في البقاع. وكشف أن “الاسم الجديد للمستشفى سيكون المركز السويسري الطبي”.

ورحب المدير الطبي للمستشفى الدكتور محمد التيناوي بالأطباء، متحدثًا عن مراحل الخطة التطويرية للمستشفى والأقسام الجديدة، مشددًا على أن “الهدف هو تقديم خدمات صحية وفقًا لمواصفات ومعايير عالمية”.

وعرض فيديو عن المستشفى يتضمن رؤية واضحة للأقسام وورشة التطوير والتجهيزات الجديدة.