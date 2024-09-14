بالصور: المفتي إمام يرعى احتفالا بالمولد النبوي في مسجد البترون

لبنان
By cedar

اُقيم اليوم احتفال برعاية دار الفتوى في طرابلس والشمال ودائرة أوقاف طرابلس، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وختام دورة القرآن الكريم الصيفية، وبدعوة من لجنة مسجد البترون، حضره ممثل مفتي طرابلس والشمال الشيخ أسامة شحيدي وخطيب المسجد الشيخ محمود نعمان وحشد من أهالي الطلاب.

استهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة إمام المسجد الشيخ محمود نعمان الذي رحب بالحضور متحدثا عن أهمية دورة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، متوجهاً بالشكر للأهالي والقوى الأمنية والمساهمين في دعم هذه الدورة.

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ثم كانت كلمة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ألقاها الشيخ شحيدي وتحدث فيها عن ذكرى المولد النبوي الشريف داعياً إلى “التخلق والتأسي بأخلاق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم”، ناقلاً تحيات المفتي إمام ومتمنيا على الأهالي “متابعة الاهتمام بأولادهم من خلال التواجد في المسجد صيفًا وشتاءً”.

وفي الختام تم توزيع الجوائز والهدايا على الطلاب وعددهم 190 طالباً وطالبة، وتخلل الحفل اناشيد لفرقة الأخوين الشيخ عبد الحكيم تليتي والمنشد عبدالحميد الكيلاني.

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