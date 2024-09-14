محتال يوهم ضحاياه بتوفير عقود عمل وهميّة لهم في إحدى الدّول العربيّة برواتب مُغرية، هل من وقع ضحيّة أعماله؟

صــدر عـــن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من عمليات النصب والاحتيال، وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.

توافرت معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة عن تعرض عدد من المواطنين لعمليات احتيال من قبل مكتب السفير للاستثمارات الدولية.

نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل هذه المفرزة، توصلت إلى تحديد هوية مالك المكتب، ويدعى:

م. أ. (مواليد عام 1971، لبناني)

بتاريخ 12-9-2024، تم استدعاؤه الى مركز المفرزة.

بالتحقيق معه، اعترف بانه يملك المكتب المذكور، وبإقدامه على وضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بغية توظيف اشخاص في احدى الدول العربية برواتب مغرية، لقاء توقيع عدد كبير منهم على عقود عمل وهمية مقابل مبالغ مالية طائلة.

لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، الاتّصال بمفرزة الاستقصاء المركزية على الرقم: 792306-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة