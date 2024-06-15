حريق داخل سيارة في ضهور الشوير

لبنان
By cedar
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/١٥ حريقاً شبّ داخل سيارة في ضهور الشوير -المتن.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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