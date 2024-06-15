حريق داخل سيارة في ضهور الشوير

حريق داخل سيارة في ضهور الشويرلبنان By cedar 06/15/2024 Join Cedar News Telegram أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/١٥ حريقاً شبّ داخل سيارة في ضهور الشوير -المتن.وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة… احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس حريق داخل سيارة في عشقوت مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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