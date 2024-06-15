حريق داخل سيارة في عشقوت

حريق داخل سيارة في عشقوتلبنان By cedar 06/15/2024 Join Cedar News Telegram اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/١٥ حريقاً شب داخل سيارة في عشقوت-كسروان.وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة… احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس حريق داخل سيارة في ضهور الشوير مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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