حريق داخل سيارة في عشقوت

لبنان
By cedar
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اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/١٥ حريقاً شب داخل سيارة في عشقوت-كسروان.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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