حريق داخل سيارة في عشقوت

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/١٥ حريقاً شب داخل سيارة في عشقوت-كسروان.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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