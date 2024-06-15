توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

لبنان
By cedar
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:
•    دهم منزل المواطن (ح.ا.) في منطقة حي السلم – بعبدا، وتوقيفه كونه مطلوبًا لإطلاقه النار على شخص وإصابته.
•    توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المصيدة – عرسال كونه مطلوبًا لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية.
    توقيف المواطن (ع.ا.) في بلدة حربتا – البقاع لحيازته أسلحة حربية.
•    توقيف المواطن (ع.ح) في منطقة باب الرمل – طرابلس لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين، وضبط في حوزته مسدس حربي.
•    توقيف ١١ سوريًّا في بلدة شدرا – عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
    دهم منازل مطلوبين في بلدة نيحا – البقاع وتوقيف ٦ سوريين لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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