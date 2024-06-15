بلدية طبرجا – كفرياسين افتتحت مهرجاناتها الصيفية

لبنان
By cedro
Join Cedar News Telegram

افتتحت بلدية طبرجا – كفرياسين مهرجاناتها الصيفية التي تنظمها street festival على مدخل وفي ساحة البلدة، بحضور رئيس البلدية نبيل الناكوزي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وفاعليات البلدة والأهالي، ويستمر ثلاثة أيام متتالية من الخامسة عصراً حتى الثانية عشرة مساء والدخول مجاني، ويضم 90 منصة و30 مطعما من مختلف الجنسيات إضافة إلى حوالي 60 عارضا بين حرفيين وصناعيين وتجار يعرضون أعمالهم الفنية والتكنولوجية المتطورة.

دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة…

احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس

حريق داخل سيارة في ضهور الشوير

ويتوسط المعرض مسرح مبهر تقدم عليه برامج فنية متنوعة، وقدمت “فرقة غنوة ” مسرحية للأطفال في الليلة الأولى تلتها وصلة غنائية متنوعة للفنانة دايانا حمصي، أما ليلة السبت فيحييها الاخوان شحادة على أن يختتم المهرجان مساء غد الأحد بعرض فني للأطفال وسهرة غنائية للفنان مارك زهران.

وشدد الناكوزي على أن “انطلاقة هذا المهرجان بداية الموسم الصيفي يدل على أننا شعب ثقافي نحب الفرح وضد الحرب ولا نيأس رغم كل الظروف، وهذا المهرجان يشكل منارة ساحل كسروان بعد توقف عامين متتاليين بسبب جائحة كورونا وهو يدل على صمودنا بالرغم من كل التحديات الاقتصادية وغيرها، فنحن كمن يقوم من تحت الرماد وسنستمر بالمحافظة على الملك العام وتأدية واجباتنا تجاه اهلنا في البلدة واحترامهم وتكريمهم

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedro38765 posts 0 comments
لبنان

حريق داخل سيارة في عشقوت

لبنان

بالصور: حريق بؤرة لتخزين البلاط وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة…

لبنان

بالصور: حريق أعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة شبعا

لبنان

بالصور: حريق مزرعة وآثاث منزل وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة مارون…

لبنان

غارتان على اطراف عيترون وعيتا الشعب

لبنان

جريح نتيجة اشكال فردي في عاصون – الضنية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في…

“القوات”: رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب…

إخماد حرائق اشتعلت في خراج بلدة القطراني جراء القصف

التيار الوطني: مواقف جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون

إقليم المتن الكتائبي: لإعادة فتح ملف مطمر الموت في الجديدة…

1 من 4٬387