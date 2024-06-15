بلدية طبرجا – كفرياسين افتتحت مهرجاناتها الصيفية

افتتحت بلدية طبرجا – كفرياسين مهرجاناتها الصيفية التي تنظمها street festival على مدخل وفي ساحة البلدة، بحضور رئيس البلدية نبيل الناكوزي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وفاعليات البلدة والأهالي، ويستمر ثلاثة أيام متتالية من الخامسة عصراً حتى الثانية عشرة مساء والدخول مجاني، ويضم 90 منصة و30 مطعما من مختلف الجنسيات إضافة إلى حوالي 60 عارضا بين حرفيين وصناعيين وتجار يعرضون أعمالهم الفنية والتكنولوجية المتطورة.

ويتوسط المعرض مسرح مبهر تقدم عليه برامج فنية متنوعة، وقدمت “فرقة غنوة ” مسرحية للأطفال في الليلة الأولى تلتها وصلة غنائية متنوعة للفنانة دايانا حمصي، أما ليلة السبت فيحييها الاخوان شحادة على أن يختتم المهرجان مساء غد الأحد بعرض فني للأطفال وسهرة غنائية للفنان مارك زهران.

وشدد الناكوزي على أن “انطلاقة هذا المهرجان بداية الموسم الصيفي يدل على أننا شعب ثقافي نحب الفرح وضد الحرب ولا نيأس رغم كل الظروف، وهذا المهرجان يشكل منارة ساحل كسروان بعد توقف عامين متتاليين بسبب جائحة كورونا وهو يدل على صمودنا بالرغم من كل التحديات الاقتصادية وغيرها، فنحن كمن يقوم من تحت الرماد وسنستمر بالمحافظة على الملك العام وتأدية واجباتنا تجاه اهلنا في البلدة واحترامهم وتكريمهم