توقيف “سوري” يروّج مخدّرات على متن دراجة آليّة مسروقة

لبنان
By cedro
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

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توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج المخدّرات في منطقة الحدت، على متن درّاجة آلية.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الى تحديد هويته، ويُدعى:

  • ف. ن. (مواليد عام 2001، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سلب.

بتاريخ 22-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه،

 بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المنطقة المذكورة، على متن دراجة نوع “سويت” لون أسود، تبيّن أنها مسروقة من محلّة برج البراجنة – الضّاحية.

بتفتيشه والدّراجة عُثِرَ على:

  • /13/ كيساً بداخلها مادّة حشيشة الكيف.
  • /7/ أكياس تحتوي على مادّة الماريجوانا.
  • /13/ كيسًا من مادة السّالفيا.
  • علبة بلاستيكيّة فيها مادّة الكوكايين.
  • مبلغ مالي.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في الحدت، على متن الدّراجة التي ضُبِطَت معه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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