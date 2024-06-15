‏مطر لأهالي القبة: سنوصل صوتكم للجهات البرلمانية

لبنان
By cedro
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‏وشدد على أهمية الدور النيابي في إيصال أصوات المواطنين إلى دولتهم بمؤسساتها الرسمية، وألقى كلمة جاء فيها: “إن وجودي اليوم معكم يُسعدني، فأنا بين أهلي وناسي، كي نتواصل معكم، لنرى ما يُمكننا تقديمه من مساعدة على صعيد التشريع وضمن نشاطنا البرلماني والصوت الذي تُريدوننا إيصاله إلى مجلسي النواب الوزراء، أي الصرخة التي ينبغي علي حملها لأخذها إلى المراكز الدستورية والبرلمانية لأخذ حقوقكم وحقوق هذه المدينة”.

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‏وقال: “ندرك جميعا وجود حاجات خاصة، فردية وشخصية لكل فرد منا هنا، وأن معظم الناس المقتدرة التي تُحب وطنها قادرة على المساعدة، ونحن لدينا مجموعة إيهاب مطر للتنمية(IMD)  تُساعد على قدر المستطاع، وهي مستمرة في عطائها الخدماتي حتى ما قبل الانتخابات النيابية وستبقى عطاءاتها إلى ما شاء الله، لكننا حين نتواصل معكم، لا نتواصل لأجل الخدمات الخاصة، بل لأخذ حقوقكم من الدولة التي قصرت في تقديمها، وكنائب عن المدينة فأنا مهتم بكل شخص فيكم ونسعى إلى تحسين أوضاعكم عبر الدولة التي عليها القيام بواجباتها، لا عبر تأمين النائب لحصة غذائية، أو فاتورة دواء و(خرجية)، بل نعمل لتأمين الاستشفاء للمواطنين، التعليم، وفرص العمل”.

‏وختم قائلا: “طيلة الأسبوع الذي نعمل فيه، نفكر بمصالحكم كل ثانية أي باستمرار، ومن يُتابع نشاطاتنا على مختلف الصعد، سيُدرك أننا نقوم بجهد جبار قد لا يكون الكل استفاد منه إلى الآن، لكننا نعمل على تعميم هذه الفائدة على مجتمعاتنا”.

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