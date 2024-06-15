الجامعة اللبنانية تستضيف ندوة “75 عامًا على النكبة: جذور القضية وآفاق المستقبل”

عقدت الجامعة اللبنانية، كلية الإعلام الفرع الأول، ندوة بعنوان “75 عامًا على النكبة: جذور القضية وآفاق المستقبل” في قاعة الدكتور وسيم حجازي.

تناولت الندوة مجموعة من المحاور التي سلطت الضوء على جذور القضية الفلسطينية وآفاقها المستقبلية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين ورجال الدين.

وافتتحت بكلمات ترحيبية من مدير الفرع الدكتور رامي نجم، تلاه كلمة العميدة جوسلين داغر ممثلة رئيس الجامعة البروفيسور بسام بدران، التي أكدت أهمية الموضوع وحثت على تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، و الدكتورة إقبال شرف الدين التي القت كلمة بعنوان “الحركات الطالبية العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية”، مؤكدة “أهمية دور الشباب في دعم القضية الفلسطينية على المستوى العالمي”.

تضمنت الجلسة الأولى مداخلة مفتي صور ومنطقتها الدكتور مدرار الحبال، الذي تحدث عن “دور العلماء المسلمين في نصرة القضية الفلسطينية”، مشددًا على ضرورة التعاون بين الطوائف الدينية في هذا السياق. تلاها مداخلة فضيلة مفتي الجعفرية في صيدا الشيخ محمد عسيران، الذي تناول “دور المؤسسات الدينية في دعم الشعب الفلسطيني”، مسلطًا الضوء على الأدوار التاريخية للمؤسسات الدينية ودورها الاصيل في دعم القضية.

من القدس، قدم المطران عطا الله حنا مداخلة حول “الكنيسة والنكبة: دور الكنيسة في دعم القضية الفلسطينية”، مبينًا التزام الكنيسة بدعم الفلسطينيين في نضالهم العادل. كما قدمت السيدة مليحة الصدر مداخلة حول “دور الإمام موسى الصدر في دعم القضية الفلسطينية”، مشيرة إلى رؤية الإمام الصدر وأهمية الاستمرار في دعمه.

تضمنت الندوة أيضًا مداخلة من العميد الركن الدكتور حسن جوني تناول فيها الأبعاد الجيوسياسية للقضية الفلسطينية واستمرار الصراع العربي الإسرائيلي في إطار تطور نظرية الحرب.

اختتمت الدكتورة إقبال شرف الدين الندوة بتلخيص النقاط الرئيسية المطروحة وفتحت باب النقاش والحوار، ما أتاح فرصة للحضور للتفاعل والنقاش .

شهدت الندوة حضورًا واسعًا من الأكاديميين والمحامين والطلاب والإعلاميين، ما يعكس أهمية الموضوع وقيمته في الوعي الجماعي.