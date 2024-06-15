الحلبي: الامتحانات الرسمية ستجرى في مواعيدها المحددة

لبنان
By cedro
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تقدم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، لمناسبة حلول عيد الاضحى، من جميع مكونات الأسرة التربوية بأطيب التمنيات ، مديرين وأساتذة ومعلمين ومتعلمين ، ومن الأهالي ، بدوام الصحة والتوفيق والنجاح في إنجاز عام دراسي كامل ، ومكلل بالامتحانات الرسمية التي ستجرى في مواعيدها المحددة، مع تأكيد الأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في البلاد وخصوصا في المناطق الحدودية . 
وأعتبر أن “هذا العيد محطة لترسيخ الإيمان بالله ، والتضحية من أجل أجيال لبنان التي تعتبر أمانة غالية بين أيدي المعلمين” . 
وهنأهم جميعا بنتيجة التعاون وبما تحقق للقطاع التربوي من إنجازات، و”آخرها ما حققناه أمس في مجلس الوزراء لجهة تأمين بدل الإنتاجية عن أشهر الصيف”، آملا أن “يكون العام الدراسي المقبل مرحلة للتجدد والتألق والإبداع” ، وتمنى لهم ولعائلاتهم عيدا مباركا مفعما بالمحبة والتسامح.

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