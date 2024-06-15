 الابرشية المارونية نيابة اهدن – زغرتا تعلن موافقة آباء السينودوس على تقديم طلب فتح دعوى تطويب يوسف بك كرم

صدر عن الإبرشية البطريركية المارونية نيابة إهدن – زغرتا البيان الاتي: “بِفرح كبير نزّف إلى أبناء رَعيتنا إهدن-زغرتا وإلى جميع أبناء الكنيسة المارونية في لبنان وبلاد الإنتشار وجميع اللبنانين خبر موافقة أباء سينودوس الأساقفة الموارنة على تقديم طلب فتح دعوى تطويب إلى مجمع دعاوى القديسين في روما يوسف بك كرم المتوفّى في رائحة القداسة. نسأل الله، أنّ يمنحنا روح الحكمة والقوة لنُحقق مشيئته في هذا الشأن ويكون ابن إهدن قدوة ومثالا وشفيعا للذين يَعملون في الشأن الوطني. كما نَسأل الله أيضا حِماية لبنان الذي ضحى في سَبيله يوسف بك كرم ليكون وطن الرسالة والقداسة. إننا نتقدّم بالشكر من صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وأباء سينودوس أساقفة كنيستنا المارونية على تجاوبهم مع إلتماس صاحب السيادة المطران جوزف نفّاع، النائب البطريركي العام في إهدن-زغرتا ومع كهنة رعيّة إهدن-زغرتا على طلب السماح لفتح ملف دعوى التطويب. كما نشكر كلّ الذين يعملون ويضحّون ماديًّا ومعنويّا في سبيل إظهار “قداسة” يوسف بك كرم”.

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