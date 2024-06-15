الدفاع المدني: انتهاء عمليات الاطفاء في مستودع العلف بالشويفات

لبنان
By cedro
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تمكن عناصر الدفاع المدني في هذه الاثناء من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مستودع للعلف في منطقة الشويفات وعملت على تبريد أرجاء المستودع كافة، للتأكد من عدم تجدد الحريق بشكل نهائي، بعد الجهود المضنية المبذولة منذ الساعة ١٥،٠٠ من بعد ظهر يوم الخميس على مدى الساعة.
وكانت عمليات الإطفاء قد بوشرت فور ورود البلاغ بمؤازرة فوج إطفاء الضاحية واستقدمت التعزيزات من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية ما انعكس ايجابا لجهة سرعة السيطرة على النيران.
واشرف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على تنفيذ عمليات الإطفاء، حيث شدد على العناصر لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة وعدم تعريض أنفسهم للخطر.
وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يتابع مسار العمليات بأدق التفاصيل، مشيدا ب”تضحيات عناصر الدفاع المدني الذين يواصلون تنفيذ المهمات اليومية الموكلة إليهم وتلبية نداءات الإغاثة دون أي تأخير، رغم ارتفاع عدد المهمات بشكل ملحوظ خلال موجة الحر التي تضرب لبنان ما أسفر عن بلوغ عدد المهمات المنفذة ١٩١ مهمة خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة”.

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ويواصل العناصر العمل في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت في المساحات العشبية في كل من شحيم وراشيا الوادي وسحمر وفي سهل من القمح في زحلة وفي منزل في الباشورة وسحب زورق معطل في البترون. 

بالتوازي تتواصل المهمات التي تنفذ في المناطق الحدودية، بالتنسيق مع الجيش، حيث توجه العناصر لتنفيذ مهمة إنقاذ اثر استهداف سيارة نتيجة غارة إسرائيلية في بنت جبيل.

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