غارة على كفركلا تدمر منزلا وتتسبب باندلاع حريق

لبنان
By cedar
Join Cedar News Telegram

افادت مندوبة” الوكالة الوطنية للاعلام” بان الغارة المعادية على بلدة كفركلا استهدفت منزلاً ودمرته بالكامل ، وقد تسببت باندلاع حريق في المنطقة.

دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة…

احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس

حريق داخل سيارة في ضهور الشوير

وعلى الفور تحركت سيارة الاسعاف الى المكان المستهدف.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar19139 posts 0 comments
لبنان

حريق داخل سيارة في عشقوت

لبنان

بالصور: حريق بؤرة لتخزين البلاط وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة…

لبنان

بالصور: حريق أعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة شبعا

لبنان

بالصور: حريق مزرعة وآثاث منزل وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة مارون…

لبنان

غارتان على اطراف عيترون وعيتا الشعب

لبنان

جريح نتيجة اشكال فردي في عاصون – الضنية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في…

“القوات”: رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب…

إخماد حرائق اشتعلت في خراج بلدة القطراني جراء القصف

التيار الوطني: مواقف جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون

إقليم المتن الكتائبي: لإعادة فتح ملف مطمر الموت في الجديدة…

1 من 4٬387