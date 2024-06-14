غارة على كفركلا تدمر منزلا وتتسبب باندلاع حريق

غارة على كفركلا تدمر منزلا وتتسبب باندلاع حريقلبنان By cedar 06/14/2024 Join Cedar News Telegram افادت مندوبة” الوكالة الوطنية للاعلام” بان الغارة المعادية على بلدة كفركلا استهدفت منزلاً ودمرته بالكامل ، وقد تسببت باندلاع حريق في المنطقة. دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة… احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس حريق داخل سيارة في ضهور الشوير وعلى الفور تحركت سيارة الاسعاف الى المكان المستهدف. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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