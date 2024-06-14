غارة على كفركلا تدمر منزلا وتتسبب باندلاع حريق

افادت مندوبة” الوكالة الوطنية للاعلام” بان الغارة المعادية على بلدة كفركلا استهدفت منزلاً ودمرته بالكامل ، وقد تسببت باندلاع حريق في المنطقة.

وعلى الفور تحركت سيارة الاسعاف الى المكان المستهدف.