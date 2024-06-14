بالصور: تشييع المجند الشهيد الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف

لبنان
By cedar
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شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة برجا المجند الشهيد الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024.

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استُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أجريت مراسم التكريم اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ونُقِل الجثمان إلى بلدته برجا، ثم إلى مسجد الخاشقجي – بيروت حيث أقيم التأبين بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وألقى كلمة جاء فيها: “في لقائنا لوداع المجند الشهيد عبد السلام شرف، تخوننا الكلمات وتبقى عاجزة وقاصرة عن التعبير عن حجم الخسارة. لكنّ هذا اليوم يجسّد في الوقت عينه التضحية الكبرى التي قدّمها الشهيد بعدما اغتالته يد الغدر أثناء أدائه الواجب الوطني بكل ثبات وإصرار”.

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