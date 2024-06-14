بالصور: احباط عملية تهريب كوكايين من البرازيل داخل أكياس “النّشا” وتوقيف الرّأس المُدبّر وأحد أفراد العصابة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “في إطار التنسيق بين قوى الأمن الدّاخلي والشرطة الإسبانيّة حول تهريب كميّة من المواد الممنوعة عبر حاوية مصدرها دولة البرازيل، ضُبطت في إسبانيا حاوية تحتوي في داخلها على حوالى /47/ كلغ من مادة الكوكايين مخبأة بطريقة احترافية داخل أكياس موضوعة داخل حاوية تحمل حوالى /20/ طن من اكياس النشا، وأكملت سيرها باتجاه مرفأ بيروت بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة.

وبنتيجة المُتابعة من قبل المكتب المذكور، تمّ تحديد هويّة أحد أفراد عصابة تهريب المخدّرات، وتبّين أنّه يُدعى ع. ن. (مواليد عام 1973، لبناني).

وبتاريخ 22/04/2024، نُصب كمين محكم له بالقرب من مرفأ بيروت. حيث تم توقيفه، وضبط بحوزته جميع المستندات المتعلّقة بالحاوية.

وبتاريخ 28/04/2024، وبعد عملية رصد ومتابعة، تم تحديد هويّة ومكان تواجد الرّأس المدبر لعملية التّهريب في أحد مطاعم مدينة زحلة. حيث تم نصب كمين محكم له من قبل دوريات مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في زحلة وتوقيفه. وتبيّن أنّه يُدعى ع. ج. (مواليد عام 1983، لبناني) بتفتيشه، تم ضبط مسدس حربي بحوزته.

بالتحقيق معهما، تبين ان (ع. ج.) هو أيضًا الرأس المدبر لعملية تهريب كبيرة لمادة الكوكايين تم ضبطها في شهر تشرين الاول من العام الفائت، والتي كانت مخبأة في داخل /4/ مستوعبات من السّماد الكيميائي.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.