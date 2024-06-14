نعي المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف

لبنان
By cedro
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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024 إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

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–    من مواليد  26 /5 /2003  بيروت.
–    مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 6 /3 /2023.
–    حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.
–    الوضع العائلي: عازب.

نقل الجثمان بتاريخ 14/6/2024 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي – بدارو إلى منزل والده في بلدة برجا، ثم ينقل بعدها إلى مسجد الخاشقجي – بيروت حيث يقام المأتم الساعة 16.15 ويوارى الثرى في جبانة الشهداء – الطيونة.
تقبل التعازي بعد الدفن  لغاية الساعة 20.00 وبتاريخي 15 و16 /6 /2024 ابتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل والده في بلدة برجا- حي الكروم – قرب سوبر ماركت ديانا – الطابق الثالث

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