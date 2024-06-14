نقابة صيادلة لبنان: نترفّع عن الاهانات وهمّنا المرضى والحقيقة

اعتبر مجلس نقابة صيادلة لبنان في بيان، ان “ما نطقت به احدى الوسائل الاعلامية من اهانات شخصيّة، ومفردات ، بحقّ نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ، على اثر صدور بيان عن مجلس نقابة صيادلة لبنان طالب فيه بانصاف أحد الصيادلة المنتسبين اليها ، مؤكداً ثقته في م ، واضعاً كل التحقيقات الداخليّة بتصرّفه لتبيان الحقائق ، لا تليق بالجسم الاعلامي ودوره ورسالته، والذي للنقابة بشخص نقيبها ، صولات وجولات معه في الاضاءة على ايلتج٥اوزات التي ارتكبت في حقّ المرضى اللبنانيين”.

واكد ان” مجلس نقابة صيادلة لبنان ، من منطلق جسامة المهام الملقاة على عاتقه ، في الحفاظ على صحّة المرضى والاضاءة على كل ما يتهددهم ، لن يدخل في سجالات مع أي جهة اعلاميّة او سواها ، بل يعد اللبنانيين بالبقاء على العهد و بأن تكون نقابة صيادلة لبنان ، الصمام الامان الاوّل للصحّة في لبنان” .