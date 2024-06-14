بعد التداول بخبر عن اقدام عنصرين على تكسير آلية وسرقة مفاتيح وسيارة إسعاف.. قيادة فوج إطفاء بيروت توضح

بعد التداول بخبر عن اقدام عنصرين على تكسير آلية وسرقة مفاتيح وسيارة إسعاف تابعة لفوج إطفاء بيروت نتيجة عدم قبض رواتبهم، أوضحت قيادة فوج إطفاء بيروت أنه تم إعادة سيارة الاسعاف الى مركزها بصورة فورية وأن ما حدث هو تصرف افرادي من قبل عنصرين غير منضبطين قاموا بهذا التصرف لعدم قبض الراتب الشهري ومستحقات بدل محروقات أعطيت لرجال الفوج على أساس أيام الحضور إلى الخدمة الفعلية والمثابرة على دوام العمل وفقا لقرارات مجلس الوزراء.



كما أوضحت قيادة فوج إطفاء بيروت أن محافظ مدينة بيروت وقائد فوج الاطفاء لا يسمحان بحدوث أي مخالفة تضر بمصلحة الفوج وقد تم فتح تحقيق فوري بالموضوع من قبل القيادة وسيتم إنزال أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه الاضرار بمصلحة وصورة فوج اطفاء بيروت.

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