بالصور: العيادة المتنقلة للمراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية تنطلق الى القرى اللبنانية

لبنان
By cedro
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بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الجامعة اللبنانية الاميركية وانطلاقًا من الرغبة بالدعم المستمر للمجتمع اللبناني، أعلنت المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق ومستشفى سان جون، إطلاق العيادة المتنقلة التي ستجول على 26 بلدة في مختلف المناطق اللبنانية لمدة 6 اشهر بهدف تقديم الرعاية والدعم الطبي الأساسي. ويشارك في هذا النشاط فريق متخصص من الأطباء والممرضات والموظفين المعنيين، ويندرج من ضمن النشاطات التي اختارت ان تقيمها المراكز الطبية في هذه السنة المميزة.

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ويقدم هذا الفريق المتخصص استشارات طبية مجانية شاملة كما سيقوم بإجراء فحوصات للأشخاص الذين لديهم إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية، ما يساهم في الكشف المبكر عن عدد من المشكلات الصحية واطلاع المريض على كيفية الوقاية منها. وتضم هذه الفحوصات الآتي:

  • تخطيط القلب Electrocardiogram
  • فحص مخزون السكري HbA1c
  • فحص الدهنيات والسكر في الدمLiquid Panels &Glucose levels
  • فحص الهيموتكريت والهيموغلوبين Hematocrit & Hemoglobin tests

وانطلقت هذه المهمة الطبية للعيادة المتنقلة في 8 حزيران من عكار وهي مستمرة حتى أيلول المقبل، ويسعى الفريق المرافق الى توفير الرعاية الصحية لاكبر عدد ممكن من سكان القرى والبلدات المقصودة والاجابة عن كل اسئلتهم وهواجسهم، للاستفادة قدر المستطاع من هذه الزيارة.
مرّة جديدة، تؤكد المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية من خلال هذه المبادرة، باهميتها، على الهدف الأسمى والدائم وهو الوقوف الى جانب المجتمع اللبناني، من دون اي تمييز، والإستمرار في خدمته، التزاما بشعارها “الطب بإنسانية”.

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