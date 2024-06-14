أهالي بحنين ـ المنية يشكون من تراكم النفايات في طرقاتهم

شكا أهالي بلدة بحنين ـ المنية وجوارها من تجمّع أكوام عشوائية للنفايات يرميها أشخاص على طريق تربط بين شلال بحنين ومبنى دار الأيتام، والتي تربط بين البلدة وبلدة القرقف في محافظة عكار المجاورة.

وأفاد أهالي المنطقة بأن تلك الأكوام من النفايات يجري حرقها دورياً، ما يؤدي إلى انبعاث الدخان الأسود والروائح الكريهة منها، فيلحق أضراراً صحيّة بالأطفال وكبار السن الذين يعانون من الربو ومن أمراض في الصدر، إضافة إلى تضرر آبار المياه الجوفية في المنطقة وتلوثها.

ودعا الأهالي المسؤولين إلى معالجة المشكلة في أقصى سرعة ممكنة ورفع الضرر عنهم