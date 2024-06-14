دورية من الامن العام جالت على مؤسسات يديرها سوريون وأقفلت صالون حلاقة وأوقفت مشغله لدخوله لبنان خلسة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان دورية من مركز الزهراني الاقليمي في الامن العام بالتنسيق مع دائره الامن القومي – شعبة الجنوب، جالت على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون. وفي المحصلة تم اقفال محل صالون حلاقة رجالي في بلدة الغسانية مقابل مؤسسة موسى حمود الغذائية، يديره سوري بطريقة غير شرعية، بالشمع الاحمر. وقد أوقف لدخوله البلاد خلسة بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية ديالا ونسه.

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