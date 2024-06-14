ريما طوطح غادرت ولم تعُد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

لبنان
By cedro
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

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البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

  • ريما غازي طوطح (مواليد عام 1983، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 11-6-2024 منزلها الكائن في محلة عين الرمانة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشياح في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 393029-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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