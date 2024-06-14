الخولي رحب بقرار  مجلس الوزراء بنقل المواد الكيميائية من جونية إلى منطقة غير مأهولة

رحب المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، ب”قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف شركة الكهرباء بالتنسيق مع الجيش اللبناني لنقل المواد الكيميائية من جونية إلى منطقة غير مأهولة، بانتظار البت في إجراءات نقلها إلى خارج لبنان وفقًا لمتطلبات معاهدة “بازل”. وراى ان” هذا القرار يعكس جدية الحكومة والتزامها بحماية صحة وسلامة المواطنين من خلال نقل المواد الكيميائية إلى موقع آمن بعيد عن التجمعات السكانية” .

واكد أن “التنسيق مع الجيش اللبناني سيضمن تنفيذ عملية النقل بأعلى مستويات الأمان والكفاءة” . كما طالب ب” الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل هذه المواد إلى خارج لبنان، وذلك لحماية البيئة وضمان عدم تكرار هذه المخاطر”.

وأوضح الخولي أن” معاهدة “بازل” تفرض شروطًا صارمة لنقل المواد الكيميائية الخطرة، تشمل ضرورة الحصول على موافقات مسبقة من الدول المستقبلة والتأكد من أن عملية النقل والتخلص تتم بطرق تضمن سلامة الإنسان والبيئة وعلى لبنان الالتزام بهذه الشروط لضمان تنفيذ عملية النقل بأمان وفعالية”.

واعرب عن تقديره ل” جهود جميع الجهات المعنية التي عملت مع التحالف على هذا الملف”، ودعا إلى” استمرار التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال وسريع”. واكد ان” التحالف اللبناني سيتابع تنفيذ هذا القرار مع وزارة البيئة وقيادة الجيش حتى ترحيل المواد الكيميائية من لبنان”

وكشف انه” تم الاتفاق مع وزير البيئة على اجتماع لجنة متابعة التوضيب والترحيل اول الاسبوع المقبل سيعقد في وزارة البيئة للاطلاع على تفاصيل قرار مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذه لحين خروج المواد الخطرة من لبنان”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.