سوري ولبناني.. سرقا درّاجات آليّة و”توك توك” ثمّ قاما ببيعها، ومفرزة زحلة القضائيّة تُلقي القبض عليهما

لبنان
By live
Join Cedar News Telegram


في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، لا سيّما تلك المُتعلّقة بالدرّاجات الآليّة وآليات “التوك توك”، توافرت معلومات لعناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول تزايد هذه الجرائم في مدينة زحلة- المعلّقة.

دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة…

احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس

حريق داخل سيارة في ضهور الشوير

وبنتيجة المتابعة، حامت الشبهات حول أحد المشتبه بهم في مدينة زحلة، وهو المدعو:

  • ج. ك. (مواليد عام 2002، سوري)

وبتاريخ 06/06/2024، توّجهت دوريّة من المفرزة إلى مكان إقامته، وعملت على توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة /3/ دراجات آليّة، /2/ منها من نوع “توك توك”، وذلك بتواريخ مختلفة. كما صرّح أنّه قام ببيعها للمدعو: م. ا. (مواليد عام 2000، لبناني) وهو من اصحاب السوابق، ومطلوب بجرائم سرقة.

وبالتاريخ عينه، وبعد استدراجه من عناصر المفرزة، وبكمين محكم تمكّنت قوة من توقيفه في محلّة علي النهري، على متن دراجة آليّة تبيّن أنّها مسروقة من محلّة انطلياس.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة شراء الدراجات المسروقة، وبيعها الى المدعو: ع. ا. (مواليد عام 2000، لبناني) المتواري عن الأنظار.

أجري المقتضى القانوني بحقّ (ج. ك.) و (م. ا.)، وأودعا والدرّاجة الآليّة القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرّ بحق (ع. ا.).

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
live347 posts 0 comments
    لبنان

    حريق داخل سيارة في عشقوت

    لبنان

    بالصور: حريق بؤرة لتخزين البلاط وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة…

    لبنان

    بالصور: حريق أعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة شبعا

    لبنان

    بالصور: حريق مزرعة وآثاث منزل وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة مارون…

    لبنان

    غارتان على اطراف عيترون وعيتا الشعب

    لبنان

    جريح نتيجة اشكال فردي في عاصون – الضنية

    Comments are closed.

    مزيد من الأخبار

    توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في…

    “القوات”: رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب…

    إخماد حرائق اشتعلت في خراج بلدة القطراني جراء القصف

    التيار الوطني: مواقف جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون

    إقليم المتن الكتائبي: لإعادة فتح ملف مطمر الموت في الجديدة…

    1 من 4٬387