المجلس الوطني للاعلام حذر أحد المواقع الالكترونية من ترويج اشاعات تتناول قائمقام جبيل

لبنان
By cedro
Join Cedar News Telegram

حذر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أحد المواقع الالكترونية في مدينة جبيل “والذي يعمل على ترويج اشاعات وأخبار غير صحيحة تتناول قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ويلجأ إلى أساليب تشهير بحقها، ما يشكل مخالفة صارخة للقانون المرئي والمسموع والمعايير المهنية والأخلاقية، كما يسيء إلى صدقية الاعلام الالكتروني واعلام التواصل”.

دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة…

احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس

حريق داخل سيارة في ضهور الشوير

وقال في بيان إنه كان تبلغ شكاوى عدة “عن مخالفات هذا الموقع الالكتروني من جهة فاعليات بلدية ومن جهة مسؤولة آثر المجلس معها أن لا يطرح اسم الموقع وصاحبه واكتفى بأن يلفت نظر المشرفين والعاملين فيه إلى ضرورة الاعتذار المباشر من القائمقام الخوري وبتصويب المعلومات والعودة عن الأخبار المضللة وعدم التعرض لها ومراجعة القوى الأمنية المسؤولة وإلى مطالبة القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما إلى تدخل قسم جرائم المعلوماتية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedro38765 posts 0 comments
لبنان

حريق داخل سيارة في عشقوت

لبنان

بالصور: حريق بؤرة لتخزين البلاط وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة…

لبنان

بالصور: حريق أعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة شبعا

لبنان

بالصور: حريق مزرعة وآثاث منزل وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة مارون…

لبنان

غارتان على اطراف عيترون وعيتا الشعب

لبنان

جريح نتيجة اشكال فردي في عاصون – الضنية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في…

“القوات”: رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب…

إخماد حرائق اشتعلت في خراج بلدة القطراني جراء القصف

التيار الوطني: مواقف جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون

إقليم المتن الكتائبي: لإعادة فتح ملف مطمر الموت في الجديدة…

1 من 4٬387