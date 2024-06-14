توقيف “سوري” مطلوب بقضايا سلب، روّج المواد الممنوعة

لبنان
By live
Join Cedar News Telegram


في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في منطقة الشويفات ومحيطها.

دخول البابا فرنسيس على خط التهدئة جنوباً مؤشر على خطورة…

احتراق سيارة جراء تعرضها لحادث سير في برالياس

حريق داخل سيارة في ضهور الشوير

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى:

  • أ. ب. (مواليد عام 1987، سوري) من أصحاب السوابق بقضايا سلب

بتاريخ 22-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة نوع “سويت” التي تبيّن انها مسروقة من محلة طريق الجديدة، بتفتيشه والدراجة عثر على:

  • /3/ علب بلاستيكية تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحدة حوالى /4,9/ غ.
  •  علبتين بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة /5,6/ غ
  •  /17/ مظروفًا تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحد حوالى /0,9/ غ
  •  مظروف مدوّن عليه حرف “P” بداخله مادة الكوكايين زنته حوالى /2,3/ غ.
  • مبلغ مالي وهاتف خلوي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في منطقة الشويفات ومحيطها، كما صرح بتعاطي المخدرات. 

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
live347 posts 0 comments
    لبنان

    حريق داخل سيارة في عشقوت

    لبنان

    بالصور: حريق بؤرة لتخزين البلاط وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة…

    لبنان

    بالصور: حريق أعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة شبعا

    لبنان

    بالصور: حريق مزرعة وآثاث منزل وأعشاب وأشجار اثر قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدة مارون…

    لبنان

    غارتان على اطراف عيترون وعيتا الشعب

    لبنان

    جريح نتيجة اشكال فردي في عاصون – الضنية

    Comments are closed.

    مزيد من الأخبار

    توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في…

    “القوات”: رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب…

    إخماد حرائق اشتعلت في خراج بلدة القطراني جراء القصف

    التيار الوطني: مواقف جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون

    إقليم المتن الكتائبي: لإعادة فتح ملف مطمر الموت في الجديدة…

    1 من 4٬387