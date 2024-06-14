توقيف “سوري” مطلوب بقضايا سلب، روّج المواد الممنوعة



في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في منطقة الشويفات ومحيطها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت الى تحديد هويته، ويدعى:

أ. ب. (مواليد عام 1987، سوري) من أصحاب السوابق بقضايا سلب

بتاريخ 22-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة نوع “سويت” التي تبيّن انها مسروقة من محلة طريق الجديدة، بتفتيشه والدراجة عثر على:

/3/ علب بلاستيكية تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحدة حوالى /4,9/ غ.

علبتين بداخلهما مادة الكوكايين زنة الواحدة /5,6/ غ

/17/ مظروفًا تحتوي على مادة باز كوكايين زنة الواحد حوالى /0,9/ غ

مظروف مدوّن عليه حرف “P” بداخله مادة الكوكايين زنته حوالى /2,3/ غ.

مبلغ مالي وهاتف خلوي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في منطقة الشويفات ومحيطها، كما صرح بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.