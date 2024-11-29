رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد

أسرار
By moon

ربطت مصادر دبلوماسية بين وقف إطلاق النار في لبنان والتصعيد المفاجئ في سوريا، واعتبرت هذا التصعيد رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري بشار الأسد لوقف دعمه لـ “حزب اللّه” من خلال مواصلة إمداده بالأسلحة.

نداء الوطن

نازحون تسرّعوا في العودة إلى قراهم وبلداتهم

صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟

افراغ معظم المدارس الرسمية في بيروت ومحيطها من النازحين

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
moon31797 posts 0 comments
أسرار

دعوة المسيحيين الى الاتفاق على اسماء مرشحين: الدعوة تتضمن فخاً

أسرار

قريباً.. خفض اسعار بطاقات السفر

أسرار

ميقاتي للوزير حجار عن الاتفاق: شوف إذا فيك تغيِّر حرف

أسرار

كلام بري عن رئيس يجمع ولا يفرق هو اعتذار علني من فرنجية عن عدم المضي بترشيحه

أسرار

خوف صحي من رواسب القذائف الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة

أسرار

رصاص عشوائي ومظاهر مسلحة برزت في الشوارع مع عودة النازحين

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الكشف عن بعض اسماء العملاء وقد نجحوا في مغادرة لبنان

مبالغ مضاعفة للمودعين مع بدء فصل الشتاء واقتراب الاعياد

وقف اطلاق النار: وزراء لا يدرون ماذا يطبخ في كواليس عين…

المساعدات التي أُقرّت في مؤتمر باريس حبراً على ورق

12 الف امرأة حامل في اوساط النازحين اللبنانيين

1 من 600