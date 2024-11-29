رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد

رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسدأسرار By moon 11/29/2024 ربطت مصادر دبلوماسية بين وقف إطلاق النار في لبنان والتصعيد المفاجئ في سوريا، واعتبرت هذا التصعيد رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري بشار الأسد لوقف دعمه لـ “حزب اللّه” من خلال مواصلة إمداده بالأسلحة. نداء الوطن نازحون تسرّعوا في العودة إلى قراهم وبلداتهم صرف دفعات جديدة للمودعين: نقص في السيولة؟ افراغ معظم المدارس الرسمية في بيروت ومحيطها من النازحين مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. بشار الأسد
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