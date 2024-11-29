رسالة شديدة اللهجة لـ بشار الأسد

ربطت مصادر دبلوماسية بين وقف إطلاق النار في لبنان والتصعيد المفاجئ في سوريا، واعتبرت هذا التصعيد رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري بشار الأسد لوقف دعمه لـ “حزب اللّه” من خلال مواصلة إمداده بالأسلحة.

نداء الوطن