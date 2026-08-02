الجيش اللبناني: الانفجار في كفرا – بنت جبيل ناجم عن جسم مشبوه وإصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة

بيروت، لبنان — أعلن الجيش اللبناني أن الانفجار الذي أدى إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا – قضاء بنت جبيل، تبيّن بعد الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة أنه ناتج عن جسم مشبوه.

وأوضح الجيش، في بيان إلحاقي، أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف بقية التفاصيل وتحديد ملابسات الحادث.

وكان الجيش قد أفاد في وقت سابق بأن خمسة عسكريين أُصيبوا أثناء مواكبة آلية عسكرية للأهالي في البلدة، قبل أن يؤكد في تحديثه أن سبب الانفجار يعود إلى جسم مشبوه.

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