فارس سعيد: إنقاذ لبنان يبدأ بالطائف وتسليم سلاح الحزب

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق الدكتور فارس سعيد على حسابه عبر منصة “أكس”: “إنقاذ لبنان اليوم تمسك المسيحيين بالطائف ومنع اي تعديل او مقايضة مع السلاح. تمسك السنّة بلبنان اولاّ ومنع اي محاولة لعودة الجيش السوري. تمسك الشيعة بتسليم سلاح حزب الله انقاذاّ لطائفة تحولّت إلى “صندوق بريد”. تمسك دروز جبل لبنان بصيغة لبنان بعيدا عن ما يقوم به دروز سوريا”.

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