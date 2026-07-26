توجه مسيرة ذخائر الطوباوي الحويّك من مسقط رأسه حلتا الى كفرحي

توجّهت مسيرة ذخائر الطوباوي البطريرك الياس الحويّك من مسقط رأسه، حلتا، إلى المقر الأول للبطريركية المارونية في دير مار يوحنا مارون. وأُقيمت لها استقبالات شعبية في القرى والبلدات، وصولًا إلى كفرحي، حيث استقبل المطران منير خيرالله الذخائر، في حضور المونسنيور بيار طانيوس، وشاركت الأخويات في الاستقبال وحمل الذخائر على الأكف من مدخل الدير وصولًا إلى الكنيسة، وسط التصفيق والزغاريد وقرع الأجراس.

وأعرب المطران خيرالله عن فخره واعتزازه بعودة البطريرك الحويّك إلى هذا المقر الذي عاش فيه وتعلّم ودرس. وتحدّث عن علاقة البطريرك الحويّك بدير مار يوحنا مارون، فقال: “له بركة في كل حبة تراب من هذا الدير، وفي كل حجر فيه. وبعد ذلك، عندما أصبح بطريركًا، أولى الدير وكفرحي اهتمامًا كبيرًا”. وختم: “لأننا هنا في المقر البطريركي، فهذا فخر لنا أن تعود ذخائره إلى كفرحي”.

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