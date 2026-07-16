لبنان

دهم في الضاحية الجنوبية.. الجيش يوقف 5 مطلوبين ويضبط أسلحة

Published: day واحد ago
الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في مناطق: الليلكي، الجاموس، طريق المطار القديم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت 5 مواطنين لإطلاقهم النار خلال مراسم تشييع بتاريخ 14 /7 /2026، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. أثناء عملية الدهم تعرض عناصر الوحدة لإطلاق نار فردّوا بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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Published: day واحد ago
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