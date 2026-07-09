بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف ناشلًا في فرن الشباك

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات النشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات نشل في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:

-ح. ب. (من مواليد عام 1988، لبناني)

بتاريخ 24-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة فرن الشباك، أثناء قيامه بتنفيذ عملية نشل على متن درّاجة آليّة نوع “سويت”، لونها جردوني، جرى ضبطها.

وبتفتيشه والدرّاجة، ضُبط ما يلي:

-مبلغ مالي بعملات مختلفة.

-حقيبة يد بداخلها أوراق ثبوتية عائدة لأحد الأشخاص، ومبلغ مالي، وبطاقات مصرفية وصحيّة.

-حقيبة بداخلها إجازة سوق ودفتر سيّارة عائدان لأحد الأشخاص، ونظّارات، ومفتاح سيّارة، وسلسال، وسوار، وسكّين ستّ طقّات، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”

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