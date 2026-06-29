إعلام إسرائيلي: إصابة ضابط وجندي في تفجير استهدف مقرًا عسكريًا جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة مقر القيادة الميداني لنائب قائد لواء الكوماندوز في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة جنديَّين من قوات الاحتياط، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، قبل نقلهما بمروحية لتلقي العلاج. وأضافت التقارير أن المقر المستهدف كان يضم عددًا من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، ونسبت الهجوم إلى حزب الله.

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