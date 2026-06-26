لبنان
قيومجيان لقاسم: عد إلى صوابك
كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة “اكس”: “لا تسكرْ يا شيخ بمذكرة تفاهم ليس لك يدٌ فيها، وتذكر أنك خاسر في ميدان جبل عامل المحتل والمدمّر والمهجّر. السلطة الحالية في لبنان تمثّل غالبية اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق، أما أنت فلا تمثل إلا من انتخبك، وهم بالكاد 50% من الناخبين الشيعة. عد إلى صوابك وكفاك غطرسة وأوهاما”.
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