قيومجيان لقاسم: عد إلى صوابك

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق د. ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة “اكس”: “‏لا تسكرْ يا شيخ بمذكرة تفاهم ليس لك يدٌ فيها، وتذكر أنك خاسر في ميدان جبل عامل المحتل والمدمّر والمهجّر. السلطة الحالية في ‎لبنان تمثّل غالبية اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق، أما أنت فلا تمثل إلا من انتخبك، وهم بالكاد 50% من الناخبين الشيعة. عد إلى صوابك وكفاك غطرسة وأوهاما”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.