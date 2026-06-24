بالصور.. لجنة “محمية أرز تنورين” افتتحت دربًا مخصصًا لذوي التحديات البصرية: تعطي لمفهوم السياحة البيئية بُعداً عملياً وحقيقياً

افتتحت لجنة “محمية أرز تنورين” الطبيعية، دربًا مخصصًا لذوي التحديات البصرية داخل المحمية، وذلك بالشراكة مع جمعية “درب الجبل” اللبناني “LMTA”، شركة ” IENG”، بلدية تنورين ممثلة برئيسها ورئيس لجنة المحمية المحامي ياسر نعمة وكل الشركاء والداعمين.

لجنة “محمية أرز تنورين” افتتحت دربًا مخصصًا لذوي التحديات البصرية: تعطي لمفهوم السياحة البيئية بُعداً عملياً وحقيقياً https://t.co/8oN31NGOEL pic.twitter.com/UeARDAOsGY — Cedar News (@cedar_news) June 24, 2026

حضر حفل الافتتاح محافظ بيروت القاضي مروان عبود، راعي أبرشية استراليا المارونية المطران انطوان شربل طربيه، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات من تنورين، بالاضافة الى أعضاء لجنة المحمية ومهتمين.

ويعتبر هذا المشروع، حسب بيان صدر، “فريدا من نوعه في لبنان، خصوصاً داخل محمية طبيعية، وهو خطوة تؤكّد حق الجميع في الوصول إلى الطبيعة التي تبقى مساحة لقاء واندماج وكرامة إنسانية. كما تتيح تجربة أرز تنورين أمام الأشخاص ذوي التحديات البصرية بطريقة أقرب وأكثر استقلالية، وتعطي لمفهوم السياحة البيئية الدامجة بُعداً عملياً وحقيقياً. يحمل هذا الدرب رسالة تذكّر الجميع بأنّ حماية الطبيعة لا تنفصل عن حماية علاقة الإنسان بها، وأنّ المحمية تكون أكثر حياة يوم تحتضن مختلف فئات المجتمع”.

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