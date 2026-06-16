لبنان

“البند المتعلق بـ لبنان”.. بين بري وقاليباف

Published: 60 minute ago
بري

جرى اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف تداولا فيه بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والسياسية المتصلة بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، لا سيما البند المتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

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وشدد قاليباف والرئيس بري على وجوب أن تطلع الولايات المتحدة الأميركية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها

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Published: 60 minute ago
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