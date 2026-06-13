بالصور: إزالة 40 مخالفة بين صيدا القديمة وخلدة خلال أيام

صــدر عــن المديريّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

إزالة 40 مخالفة بين صيدا القديمة وخلدة خلال أيام #عاجلhttps://t.co/EKgEnBCrOX pic.twitter.com/93IJBL2NZT — Cedar News (@cedar_news) June 13, 2026

بناءً على قرار محافظ جبل لبنان الرامي إلى إزالة المخالفات والتّعدّيات الواقعة على الأملاك العامّة (من أرصفة وطرقات) لمدّة ثلاثة أيّام، اعتبارًا من تاريخ 10-6-2026، ولغاية تاريخ 12-6-2026 التي تعيق حركة السّير وتتسبّب بالزحمة وتشكّل خطرًا على السلامة العامّة على طول خطّ صيدا القديمة، وعلى الطرق الممتدّة من جسر كفرشيما حتى أفران “الفورنو” في محلّة خلدة.

بين تاريخي 10 و12-6-2026، قامت قوّة من قطعات سريّة عاليه في وحدة الدّرك الإقليمي وقوّة من وحدة القوى السّيّارة بمؤازرة عناصر من بلديّة الشّويفات بحملة لإزالة هذه المخالفات والتّعدّيات على الأملاك العامّة، وإقفال المؤسّسات والمحالّ التي تعمل من دون مسوّغ قانوني، بحيث جرى إزالة حوالى 40 مخالفة.

في هذا الإطار، بتاريخ 11-6-2026 وفي أثناء مؤازرة دورية من فصيلة الشويفات لبلدية الشويفات في تنفيذ هذه المهمّة، اعترض المدعو:

ن. ج. (لبناني) وهو منتحل صفة رجل دين [مع العلم أنّه بقرار من السلطات الدينية المختصّة لم يعد رجل دين بالمعنى الرسمي منذ زمن] اعترض على إزالة مخالفة عائدة له، وأقدم على تصوير عناصر الدورية بواسطة هاتفه الخلوي أثناء تنفيذهم المهمّة، كما عمد إلى نشر مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسيئة بحقّ عناصر قوى الأمن الداخلي والسلطات الرسمية، وآمر فصيلة الشويفات، وأدلى بتصريحات من شأنها إثارة النعرات وحرف الموضوع إلى إشكال ذي طابع طائف، علمًا أنّه تبيّن وجود محضر بالمخالفة العائدة له بتاريخ 22-12-2025 وهو قيد المتابعة مع القضاء المختصّ.

وبمتابعة القضية، عندما طُلب إليه إبراز مستنداته الثبوتية، امتنع عن تسليمها، ودخل إلى محلّه وغير لباسه إلى زيّ رجل دين، ثم راح يبدي اعتراضه على الإجراءات المتّخذة مشكّكًا بقانونيتها، وموجّهًا عبارات استفزازية لعناصر المهمّة وللضابط المسؤول محاولًا إحراجه، ولكن الضابط تصرّف معه بمناقبية وأخلاقية عالية، وقام بإزالة المخالفة. التحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ في ما يتعلّق بهذه الحادثة.

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