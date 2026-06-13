قرطبا تواصل نشاطها الإنمائي وتستعد لمهرجانات الصيف واحتفالاتها الروحية

ترأس رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس اجتماعًا للمجلس البلدي، اليوم، لبحث أمور تعني البلدة إنمائيًا وتنمويًا.

وقال في مستهل الجلسة: “لأن قرطبا بتستاهل، سنبقى على وعدنا لأهلنا في قرطبا، لتبقى بلدتنا في أعياد مستمرة على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي تواجهنا في لبنان الذي ما زال يتحمل حروب الآخرين على أرضنا”.

وأضاف: “ستُنظَّم البلدية مهرجان مار الياس على مدى ثلاثة أيام، وستكون البلدية حاضرة وداعمة لكل الاحتفالات الروحية والاجتماعية التي ستقام في البلدة خلال فصل الصيف”.

وتابع: “اليوم تشهد قرطبا احتفالين مؤثرين: احتفال تذكاري تكريمي للمونسنيور نعوم السخن الذي طبع قرطبا باسمه على مدى عقود من الزمن، واحتفال روحي اجتماعي في مناسبة عيد القديس أنطونيوس البادواني في المزار الذي شُيّد على اسمه عند مدخل قرطبا. فلتبقَ أعيادنا في قرطبا وكل لبنان مباركة”.

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