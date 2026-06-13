ماذا قال الخولي عن موقف الشرع وملف النازحين السوريين؟

اعتبر المنسق العام لـ”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي، في بيان، أن موقف الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان متقدم ومسؤول، ويبعث على الارتياح، خصوصاً لدى أبناء المناطق الحدودية.

ورأى أن تأكيد الشرع على عدم الانخراط في أي حرب في لبنان واحترام سيادته يشكّل مدخلاً لعلاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ونوّه بإقرار الرئيس الشرع بمسؤولية الدولة السورية تجاه النازحين السوريين في لبنان، معتبراً أن الرقم المعلن (نحو 1.4 مليون نازح) يؤكد خطورة الملف وتداعياته على لبنان.

ودعا إلى الانتقال من التشخيص إلى العمل عبر خطط مشتركة بين لبنان وسوريا وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان عودة آمنة ومنظمة للنازحين.

وختم الخولي البيان مؤكداً “أهمية هذه المواقف في تعزيز السيادة اللبنانية وفتح الباب أمام حلّ جدي ونهائي لملف النزوح”.

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