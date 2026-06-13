بالصور: قصف مدفعي وغارات على قرى قضاء النبطية

أدّت غارة شنّها الطيران الحربي فجر اليوم على بلدة دير الزهراني إلى سقوط قتيلين، كما تسببت بتدمير مبنى سكني بشكل كامل.

وفي سياق التصعيد، تعرّضت بلدة كفررمان لغارة جوية أدّت إلى تدمير منزل، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة الكفور.

قصف مدفعي وغارات على قرى قضاء النبطيةhttps://t.co/CQIxnUTEGT pic.twitter.com/u9GpiImyx3 — Cedar News (@cedar_news) June 13, 2026



كما قصفت مدفعية قرابة الثامنة صباحًا أحياء في مدينة النبطية بالقذائف الثقيلة، وامتد القصف إلى أطراف النبطية وبلدة كفررمان، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان.

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