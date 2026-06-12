سوريون وراء سلسلة سرقات منازل بين البترون والكورة؟

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

ادّعى مختار بلدة قندولا- البترون بأنّ منزله تعرّض للسرقة بواسطة الكسر والخلع.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قام بها عناصر مخفر دوما في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ تحديد هويّة المشتبه به ومكان سكنه في بلدة المجدل – الكورة، حيث جرى توقيفه، وهو يدعى:

– أ. م. (مواليد عام 2006، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بالسرقة بالاشتراك مع شخصين كانا يعملان في ورشة في منطقة عفصديق – الكورة، وهما كلّ من:

-ع. ح. (مواليد 2010، سوري)

-ي. ع. (مواليد 2008، سوري)

وبالتنسيق مع مفرزة استقصاء الشمال، تمّ توقيفهما. وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وبمكان وجود المسروقات، كما اعترفا بقيامهما بسرقة أُخرى في بلدة #المجدل – الكورة.

وبنتيجة التحقيق مع الموقوفين، تبيّن أنّهم أقدموا على سرقة عدّة منازل، اثنَين منها في بلدة المجدل – الكورة، ومنزل في بلدة #آسيا قضاء البترون، وآخر في #قندولا.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُعيدت معظم المسروقات إلى أصحابها، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

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