افتتاح المهرجان الصيفي السنوي الثاني لبلدية بلاط قرطبون ومستيتا العتيق: محطة اقتصادية في الزمن الصعب

افتتحت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل مهرجانها الصيفي السنوي الثاني على الواجهة البحرية في النطاق البلدي والذي يستمر حتى مساء الاحد المقبل ويتضمن سهرات فنية وحفلات مخصصة للأطفال إضافة إلى العديد من البرامج المنوعة.

حضر حفل الافتتاح النائب سيمون ابي رميا، الوزير السابق وليد نصار، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس اتحاد بلديات القضاء فادي مرتينوس، الرئيس الفخري “للاتحاد اللبناني لكرة الطائرة” رئيس نقابة “مستوردي المشروبات الروحية” في لبنان ميشال ابي رميا، عضوا تجمع المؤسسات الاقتصادية في قضاء جبيل جورج المجبر وروجيه جبيلي، رئيس البلدية عبدو العتيّق واعضاء المجلس البلدي ورؤساء بلديات جبيل الدكتور جوزف الشامي، اهمج نزيه ابي سمعان، المزاريب وعرستا بشير افرام ، الفيدار وليد محفوظ ، المحامي فراس رفيق ابي يونس ، امين سر مطرانية جبيل المارونية الخوري جوزف زيادة وكاهنا بلاط جورج صوما وايلي صليبا، مخاتير وفاعليات ومدعوون وحشد من اهالي قرى قضاء جبيل.

العتيّق

بعد قص شريط الافتتاح، النشيد الوطني تلته كلمة عريف الاحتفال ناشر مجلة “الروابط” فوزي عساكر لفت فيها إلى انه “رغم الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد قرر رئيس البلدية عبدو العتيّق اقامة هذا المهرجان ايمانا منه ان لبنان لا يموت”.

ثم القى العتيّق كلمة اكد فيها ان “هذا النشاط هو فعل مقاومة حقيقية تظهر صورة لبنان الذي لا يموت ومحطة اقتصادية في الزمن الصعب”.

وقال: “نجتمع الليلة ببرَكة القديسة الشهيدة أكويلينا الجبيليّة، عشيّة عيدها الذي سنحتفل به بعد غد مع الاباتي سيمون عبود، هذه القدّيسة التي ثبّتت مع غيرها من القدّيسين موقع منطقة جبيل كقيمة روحيّة محليّة وعالميّة واصبحت جبيل عاصمة القداسة في لبنان ، ونورا يضيء من هنا إلى أنحاء العالم”.

أضاف: “العالم كلّه منشغل اليوم من يريد ان يرفع كأس العالم في المونديال بعد حوالى الشهر، ونحن في بلاط وقرطبون ومستيتا نرفع الليلة إلى الأعالي كاس الإنماء المحلّي والسياحة . بفرح كبير، ورغم كل الذي يحصل من حرب ودمار وكوارث ، أعلن افتتاح نشاط انمائي – سياحي – اقتصادي عنوانه الفرح والحياة. فللسنة الثانية على التوالي نفتتح الـ “STREET FESTIVAL” هذا النشاط هو فعل مقاومة حقيقية لبنانية صافية بحت تظهر صورة لبنان اللبناني ، لبنان الذي لا يموت، وهذا النشاط محطّة اقتصادية في الزمن الصعب يؤمّن فرص عمل للشباب اللبناني ويقول للعالم : مستمرون رغم كل شيء”.

وتابع: “منذ سنة جدد الناخبون في بلدتنا الثقة بمشروع عنوانه الخير والأفضل لبلاط وقرطبون ومستيتا، واليوم بعد سنة كاملة من الجهد والعمل ليل نهار، وبعد التعب في الورشة المستمرة التي تشاهدونها نقول : ” بعدنا مكمّلين وما في شي بيوقّفنا “شعارنا الثابت : قولنا والعمل، قولُنا قلناه في البرنامج الإنتخابي، والعمل ترونه جميعكم حقيقة وواقعا على الارض في كل حيّ وشارع وزاوية ، ترونه في الإنماء والشفافية، في البنى التحتية والعمل الإداري، في الوِرَش على الأرض والخدمات البلدية الأسرع والأحسن”.

واردف العتيق: “رغم كل شيء استمرينا، رغم الأزمة الإقتصادية التي ضربت الأساسات ورغم الحرب والدمار الذي عمّق الأزمة، رغم ازمة النازحين وما ادراكم ما هي هذه الازمة، إلاّ انني اقول لهم أنتم ضيوف في نطاقنا البلدي، ورغم العراقيل والحواجز ورغم البيروقراطيّة ، المعششة في الدولة، رغم كل ذلك مستمرون وعلى القريب والبعيد ان يفهم ، مستمرون ولن نتوقف”.

وقال :” قالوا : رئيس البلدية وفريقه جماعة احلام وأوهام والواقع اليوم البلدية تسير إلى الامام، قالوا : فورة انتخابية وتنتهي والواقع هم انتهوا ونحن مستمرون، قالوا : هبّة وبتخلص والواقع نحن عاصفة لا نهاية لها. كما تعرفونني ، لن اتوقف هنا ، فأنا لا أتعب ومشروع الواجهة البحرية السياحية الرياضية وضع على السكة وقريباً يصبح بإمكانكم ان تمارسوا رياضة الركض والمشي والدرّاجات وتستمتعوا بمشهد ال “SUNSET” فهذا المشروع حجر اساس لرؤية سياحية هدفها ان يصبح نطاقنا البلدي موقعا سياحيا كبيرا على الشاطىء اللبناني”.

ووجه العتيق الشكر “للذين ساعدوا وما زالوا وللذين وعدوا بالمساعدة وأخص منهم الوزير السابق الصديق وليد نصار، بحقيبة ومن حقيبة دونها نعتبره وزيرنا الدائم ولنواب المنطقة سيمون ابي رميا وزياد الحواط ورئيس مجلس ادارة امتياز كهرباء جبيل و”الوردية هولدينغ” ايلي مالك باسيل الذي يضع يده بيدنا”.

كما وجه من بلاط قرطبون ومستيتا رسالة الى كل لبنان قائلا: “لبنان الآتي نريده على مثال إحتفالنا، نريد مرجعيون، القليعة، بلاط الجنوبية، رميش، عين إبل، دبل، ميس الجبل وبنت جبيل وكل المدن والقرى في الجنوب على صورة قضاء جبيل. الجنوب الغالي ، الضاحية الجنوبية وبعلبك من حقهما ان تعيشا وتفرحا”.

واضاف: “لبنان الآتي هو رسالة حياة وابداع وتفوّق لا مكان فيه للموت والمغامرات بعد اليوم، هو دولة قويّة بقيادة فخامة الرئيس العماد جوزاف عون ، واقول له نحن معك فخامة الرئيس ، الشعب معك والله معك ، شعب لا يقع يبقى كالطائر الفينيق يخرج من الرماد، هو جيش قوّي وحده حامي الأرض”.

ووجه تحيّة للجيش اللبناني من “أصغر عنصر وصولا إلى القيادة ، الجيش هو سلام واستقرار وامان ، ليبقى الشباب اللبناني في وطنه”.

وتابع: “لبنان لا يموت بهمّة أهله ومساعدة أصدقائه، فالمملكة العربيّة السعوديّة مرّة جديدة مدِّت يد المساعدة للبنان في هذا الزمن الصعب. وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بإستئناف التصدير من لبنان وهذا خير للزراعة والصناعة والتجارة اللبنانية فالشكر من القلب لمملكة الخير السعودية صاحبة المبادرات البيضاء بإسم أهلنا وكل اللبنانيين”.

واردف: “بالأمس تخرّج 700 طالب من فرع الجامعة اللبنانية – الأميركية LAU في نطاقنا البلدي، طموحنا ان يبقوا في لبنان لصناعة مستقبل هذا الوطن بعيداً عن الحرب والدمار، مشوارنا معاً في الإنماء والنشاط البلدي مكمّل ، إنماء ونشاط يدوم ، ويدوم ويدوم”.

وختم عتيق موجها التحية لرئيس إتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس ولرؤساء البلديات، وقال: “نحن في صدد تأسيس “تجمّع رؤساء البلديات في لبنان” لتعزيز وضع البلديات ورؤسائها وتحصين عمل البلديات وحمايتها، ولنا قريبا هناك لقاء مع وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار الذي نعايده بالعيد 165 لقوى الامن الداخلي وكل الافراد والضباط ولقائد القوى السيارة ابن قضاء جبيل العميد القائد طوني متى”.

وفي الختام جولة في ارجاء المهرجان ونخب المناسبة.

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